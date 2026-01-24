Kapolri Mutasi Kapolda Sumsel hingga Papua Barat, Ini Daftarnya Lengkapnya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah Polri. Adapun rotasi jabatan kapolda antara lain Kapolda Sumsel, Kapolda Papua Barat, dan Kapolda Papua Tengah.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 20206.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan soal telegram mutasi tersebut.

"Benar," kata Brigjen Trunoyudo saat dimintai konfirmasi wartawan, Sabtu (24/1/2026).

Berikut daftar jabatan Kapolda yang dirotasi:

1. Kapolda Sumatera Selatan dijabat oleh Irjen Pol Sandi Nugroho, menggantikan Irjen Pol Andi Rian.

2. Kapolda Papua Barat dijabat oleh Brigjen Pol Alfren Papare menggantikan Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

3. Kapolda Papua Tengah dijabat Kombes Pol Jermias Rontini, menggantikan Brigjen Pol Alfred Papare.