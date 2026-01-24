Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Mutasi 85 Pati dan Pamen Sepanjang Januari 2026, Wakadensus Hingga Tiga Kapolda

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |17:45 WIB
Kapolri Mutasi 85 Pati dan Pamen Sepanjang Januari 2026, Wakadensus Hingga Tiga Kapolda
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Okezone
A
A
A

JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan terhadap perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) pada Januari 2026. Sebanyak 85 personel yang mengalami mutasi berdasarkan dua Surat Telegram Kapolri.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan, mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi dan karier personel Polri.

“Mutasi jabatan adalah hal yang rutin dan wajar dalam organisasi Polri. Ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran, penguatan struktur organisasi, serta pembinaan karier guna memastikan pelaksanaan tugas Polri berjalan optimal dan profesional,” ujar Brigjen Trunoyudo, Sabtu (24/1/2026).

Dia berharap, para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi terbaik dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mutasi tersebut tertuang dalam ST Nomor ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026 yang mencakup 53 personel, serta ST Nomor ST/143/I/KEP./2026 tanggal 22 Januari 2026 dengan jumlah 32 personel.

Sementara dari total tersebut, sebanyak 69 personel masuk dalam kategori promosi jabatan dan pergeseran setara (flat). Mutasi ini mencakup pengisian jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.

Sedangkan pada jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, terdapat empat personel yang menempati jabatan strategis, yakni Kalemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Achmad Kartiko; Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir; Kapusjarah Polri Kombes Pol Abas Basuni; serta Kayanma Polri Kombes Pol Yudi Arkara Oktobera.

 

