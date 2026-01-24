Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Geser Irjen Achmad Kartiko Jadi Kalemdiklat Gantikan Komjen Chryshnanda

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |17:24 WIB
Kapolri Geser Irjen Achmad Kartiko Jadi Kalemdiklat Gantikan Komjen Chryshnanda
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah Polri. Salah satu posisi yang diganti yakni Lemdiklat Polri.

Mutasi dan rotasi perwira tinggi Polri ini berdasarkan Surat Telegram Nomor 99//I/KEP/2026 tertanggal 15 Januari 2026.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan soal rotasi tersebut.

“Benar,” kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (24/1/2026).

Posisi yang berganti termasuk Kalemdiklat Polri. Posisi yang sebelumnya dijabat oleh Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana, kini diisi oleh Irjen Pol Achmad Kartiko yang sebelumnya menjabat Wakalemdiklat.

Sementara untuk posisi Wakalemdiklat akan diisi oleh Irjen Andi Rian R. Djajadi. Dia sebelumnya menjabat Kapolda Sumatera Selatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197326/polri-5g7T_large.jpg
Rekam Jejak Mentereng Eks Ajudan Jokowi Irjen Johnny Eddizon Isir yang Kini Jadi Kadiv Humas Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197319/polri-0yxP_large.jpg
Kapolri Mutasi Kapolda Sumsel hingga Papua Barat, Ini Daftarnya Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197292/polri-pqoV_large.jpg
Irjen Achmad Kartiko Naik Jabatan Jadi Kepala Lemdiklat Polri, Irjen Andi Rian R Djajadi Wakil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197290/polri-MpUF_large.jpg
Mutasi Polri: Sandi Nugroho Promosi Kapolda Sumsel, Kadiv Humas Polri Dijabat Johnny Eddizon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190994/polri-uNxg_large.jpg
Ribuan Perwira Mutasi, Kapolres Metro Jakarta Pusat hingga Jaksel Digeser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190984/kapolri-EyaI_large.jpg
Mutasi Besar-besaran! Kapolri Tunjuk 6 Polwan Jadi Kapolres, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement