Kapolri Geser Irjen Achmad Kartiko Jadi Kalemdiklat Gantikan Komjen Chryshnanda

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah Polri. Salah satu posisi yang diganti yakni Lemdiklat Polri.

Mutasi dan rotasi perwira tinggi Polri ini berdasarkan Surat Telegram Nomor 99//I/KEP/2026 tertanggal 15 Januari 2026.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan soal rotasi tersebut.

“Benar,” kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (24/1/2026).

Posisi yang berganti termasuk Kalemdiklat Polri. Posisi yang sebelumnya dijabat oleh Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana, kini diisi oleh Irjen Pol Achmad Kartiko yang sebelumnya menjabat Wakalemdiklat.

Sementara untuk posisi Wakalemdiklat akan diisi oleh Irjen Andi Rian R. Djajadi. Dia sebelumnya menjabat Kapolda Sumatera Selatan.