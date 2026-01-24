Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Irjen Achmad Kartiko Naik Jabatan Jadi Kepala Lemdiklat Polri, Irjen Andi Rian R Djajadi Wakil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |13:36 WIB
Irjen Achmad Kartiko Naik Jabatan Jadi Kepala Lemdiklat Polri, Irjen Andi Rian R Djajadi Wakil
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat utama Polri. Salah satunya Irjen Achmad Kartiko.

Achmad diangkat menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Sebelumnya, Achmad menduduki posisi Wakil Kepala Lemdiklat Polri.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99/I/KEP/2026 tertanggal 15 Januari 2026.

Sementara posisi Wakil Kepala Lemdiklat Polri akan diisi Irjen Andi Rian Djajadi. Andi sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Adapun jabatan Kapolda Sumatera Selatan dijabat Irjen Pol Sandi Nugroho yang sebelumnya menduduki posisi Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri.

Sedangkan jabatan Kadiv Humas Polri kini diduduki Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. Isir sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Rotasi Polri polri Mutasi Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197290/polri-MpUF_large.jpg
Mutasi Polri: Sandi Nugroho Promosi Kapolda Sumsel, Kadiv Humas Polri Dijabat Johnny Eddizon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190994/polri-uNxg_large.jpg
Ribuan Perwira Mutasi, Kapolres Metro Jakarta Pusat hingga Jaksel Digeser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190984/kapolri-EyaI_large.jpg
Mutasi Besar-besaran! Kapolri Tunjuk 6 Polwan Jadi Kapolres, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190978/polri-pY5b_large.jpg
Breaking News! Kapolri Mutasi 1.086 Perwira, Wakapolda Papua Barat Dijabat Polwan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173174/kapolri-5PQt_large.jpg
Mutasi Polri, Kapolri Tunjuk Kombes Budi Hermanto Jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172630/kapolri-lznD_large.jpg
Kapolri Tunjuk Kombes Iman Imannudin Jadi Dirkrimum Polda Metro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement