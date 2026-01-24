Irjen Achmad Kartiko Naik Jabatan Jadi Kepala Lemdiklat Polri, Irjen Andi Rian R Djajadi Wakil

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat utama Polri. Salah satunya Irjen Achmad Kartiko.

Achmad diangkat menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Sebelumnya, Achmad menduduki posisi Wakil Kepala Lemdiklat Polri.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99/I/KEP/2026 tertanggal 15 Januari 2026.

Sementara posisi Wakil Kepala Lemdiklat Polri akan diisi Irjen Andi Rian Djajadi. Andi sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Adapun jabatan Kapolda Sumatera Selatan dijabat Irjen Pol Sandi Nugroho yang sebelumnya menduduki posisi Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri.

Sedangkan jabatan Kadiv Humas Polri kini diduduki Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. Isir sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

(Arief Setyadi )