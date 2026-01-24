Mutasi Besar-besaran Polri, Kapolres hingga Dirsiber Polda Metro Diganti

JAKARTA - Polri melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi di jajaran kepolisian. Rotasi tersebut mencakup jabatan Kapolres hingga Direktur di beberapa Polda.

Kebijakan itu tertuang dalam surat telegram yang dikeluarkan pada Sabtu (24/1). Mutasi dan rotasi jabatan tersebut tercantum dalam ST Nomor ST/143/I/KEP./2026 tanggal 22 Januari 2026.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan adanya mutasi besar-besaran tersebut.

“Benar,” kata Trunoyudo saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (24/1/2026).

Dalam surat telegram tersebut, sejumlah kapolres baru ditunjuk untuk mengisi jabatan di beberapa wilayah.

Diantaranya AKBP Dionisus Vox Dei Paron Helan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Jayapura Polda Papua. Sementara itu, AKBP Anak Agung Gede Wibowo diangkat sebagai Kapolres Paser Polda Lampung.

Selanjutnya, AKBP Yonirizal Khova ditunjuk sebagai Wakapolresta Bandar Lampung Polda Lampung. Jabatan Kapolresta Denpasar Polda Bali kini diisi oleh Kombes Pol Leonardo David Simatupang.

Kemudian AKP Setot Kunto Wibowo diangkat sebagai Kapolres Sukabumi Polda Jawa Barat, dan AKBP Didit Dewantor menjabat sebagai Kapolres Banjar Polda Jawa Barat.

Sementara itu, rotasi juga menyasar jajaran direktur. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Edy Suranta Sitepu digantikan oleh Kombes Pol Muhadjir. Selanjutnya, Dirreskrimum Polda Papua Kombes Pol Muhadjir digantikan oleh Kombes Pol Parasian Herman Gultom.