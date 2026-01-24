Mutasi Polri: Sandi Nugroho Promosi Kapolda Sumsel, Kadiv Humas Polri Dijabat Johnny Eddizon

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah pejabat utama di lingkungan Polri. Salah satu posisi strategis yang mengalami pergantian adalah Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99/I/KEP/2026 yang diterbitkan pada 15 Januari 2026. Dalam surat tersebut, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Barat dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kadiv Humas Polri.

Sementara jabatan Kadiv Humas Polri yang sebelumnya dipegang Irjen Pol Sandi Nugroho kini beralih. Irjen Sandi mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Irjen Pol Sandi Nugroho akan menggantikan Irjen Pol Andi Rian Djajadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan dan kini ditunjuk untuk menduduki posisi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri.

Di sisi lain, jabatan Kapolda Papua Barat kini diemban oleh Brigjen Pol Alfred Papare. Sebelum penugasan tersebut, Alfred Papare menjabat sebagai Kapolda Papua Tengah.

(Arief Setyadi )