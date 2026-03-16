HOME NEWS NASIONAL

Profil Wahyu Yuniartoto, Jenderal Kopassus Eks Komandan Serda Ucok yang Kini Jadi Direktur BAIS

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |03:05 WIB
Profil Wahyu Yuniartoto, Jenderal Kopassus Eks Komandan Serda Ucok yang Kini Jadi Direktur BAIS
Profil Wahyu Yuniartoto, Jenderal Kopassus Eks Komandan Serda Ucok yang Kini Jadi Direktur BAIS
JAKARTA -  Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi dan rotasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Salah satunya adalah mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Brigjen Inf Wahyu Yuniartoto.

Sebelumnya, Wahyo menjabat sebagai Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana. Berdasarkan surat telegram (ST) mutasi terbaru, ia akan menempati jabatan baru sebagai Direktur C di Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI).

‘’Mutasi jabatan di tubuh TNI merupakan hal yang biasa dalam rangka pembinaan karier prajurit dan kebutuhan organisasi,” kata Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, dikutip, Minggu (15/3/2026).

Profil Brigjen Wahyu Yuniartoto

Wahyu Yuniartoto lahir di Purbalingga pada 18 Juni 1979. Dia malang melintang di Korps Baret Merah Kopassus.  Arbituren Akmil 2001 ini memulai karier militernya dengan Jabatan pertama yang disandangnya sebagai Perwira Pertama Pussenif yang kemudian di lanjutkan dengan berkiprah di Grup 1 Kopassus.

Saat berpangkat kapten, dia pernah menjabat sebagai Kasi Intel Grup II Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura, yang juga salah satu komandan Serda Ucok Tigor Simbolon.

Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya. Seperti Ketua Tim Pelatih Sekolah Raider dan tahun 2017 sebagai Ketua Tim Gumil/Tih di Pusdiklatpassus Kopassus, hingga Komandan Grup 2 Kopassus.

 

