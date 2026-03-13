Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Instruksi Khusus Prabowo ke Panglima TNI-Kapolri Jelang Mudik Lebaran

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |17:36 WIB
Instruksi Khusus Prabowo ke Panglima TNI-Kapolri Jelang Mudik Lebaran
Instruksi Khusus Prabowo ke Panglima TNI-Kapolri Jelang Mudik Lebaran (Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengerahkan seluruh sarana yang dimiliki guna membantu kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

1. Instruksi Prabowo

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna persiapan Hari Raya Idul Fitri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

"Saya minta Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan sarana yang dimiliki oleh TNI-Polri untuk membantu kelancaran mudik ini. Kemungkinan Angkatan Laut dan Angkatan Darat punya kapal-kapal," kata Prabowo.

"Mungkin ini bisa diperbantukan dikoordinasikan dengan Menteri Perhububgan. Saya kira Polri juga punya aset-aset dan sarana-sarana untuk membantu," sambungnya.

Selain itu, Prabowo meminta Menteri Pehubungan Dudy Purwagandhi memastikan kebijakan diskon stimulus yakni diskon tiket transportasi berjalan baik. Dia juga mengingatkan agar para pemudik diberikan pelayanan terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206189/nuzulul_quran-zLCu_large.jpg
Menteri-Tokoh Agama Hadiri Nuzulul Quran di Istana Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206041/prabowo-Q62W_large.jpg
Perang Semakin Membara! Prabowo: Sawit hingga Jagung Bisa Jadi Sumber Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206014/prabowo-ZR9D_large.jpg
Perang Iran-AS, Prabowo Akan Beri Taklimat untuk Bangsa  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205985/presiden_prabowo_subianto-JD0Z_large.jpg
Prabowo Tegaskan Tak Akan Biarkan Rakyat di Desa Terpencil Kesulitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205983/prabowo_kumpulkan_sejumlah_menteri_di_hambalang-apYR_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Hambalang, Bahas Swasembada dan Persiapan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205966/prabowo_subianto-FjDH_large.jpg
Prabowo Resmikan 218 Jembatan di Daerah Bencana dan Terpencil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement