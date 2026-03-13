Instruksi Khusus Prabowo ke Panglima TNI-Kapolri Jelang Mudik Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengerahkan seluruh sarana yang dimiliki guna membantu kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

1. Instruksi Prabowo

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna persiapan Hari Raya Idul Fitri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

"Saya minta Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan sarana yang dimiliki oleh TNI-Polri untuk membantu kelancaran mudik ini. Kemungkinan Angkatan Laut dan Angkatan Darat punya kapal-kapal," kata Prabowo.

"Mungkin ini bisa diperbantukan dikoordinasikan dengan Menteri Perhububgan. Saya kira Polri juga punya aset-aset dan sarana-sarana untuk membantu," sambungnya.

Selain itu, Prabowo meminta Menteri Pehubungan Dudy Purwagandhi memastikan kebijakan diskon stimulus yakni diskon tiket transportasi berjalan baik. Dia juga mengingatkan agar para pemudik diberikan pelayanan terbaik.