Okezone.com
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Netanyahu Perdana Muncul sejak Perang Iran, Ancam Bunuh Mojtaba Khamenei

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |09:09 WIB
Netanyahu Perdana Muncul sejak Perang Iran, Ancam Bunuh Mojtaba Khamenei
PM Israel Benjamin Netanyahu
A
A
A

JAKARTA - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, muncul ke publik untuk pertama kalinya sejak perang dengan Iran berlangsung pada 28 Februari 2026. Ia menyebut serangan Israel telah memberikan pukulan berat ke Iran. 

1. Kemunculan Perdana Netanyahu

Kemunculan Netanyahu ini sekaligus menjawab isu dirinya tewas, sebagaimana dilaporkan kantor berita semi pemerintah Iran, Tasnim. 

Melansir Al Jazeera, berbicara pada konferensi pers pada Kamis, Netanyahu mengatakan serangan Israel menewaskan ilmuwan nuklir Iran terkemuka dan menimbulkan kerusakan parah pada Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan pasukan Basij.

"Iran bukan lagi Iran yang sama," kata Netanyahu, mengklaim serangan yang diluncurkan pada 28 Februari telah mencegah Iran memindahkan proyek nuklir dan balistiknya ke bawah tanah.

Ditanya tentang pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih, Ayatollah Mojtaba Khamenei, dan pemimpin Hizbullah Naim Qassem, Netanyahu mengatakan dia tidak akan mengambil "asuransi jiwa" untuk kedua tokoh tersebut.

"Saya tidak akan mengeluarkan polis asuransi jiwa untuk pemimpin organisasi teroris mana pun," katanya, melansir Reuters.

Ia mengatakan Khamenei adalah "boneka Garda Revolusi" yang tidak dapat tampil di depan umum setelah pemimpin tertinggi mengeluarkan pernyataan yang dibacakan di televisi pemerintah oleh seorang pembawa berita.

Menanggapi warga Iran yang turun ke jalan untuk memprotes pemerintah mereka, terakhir kali pada bulan Januari, Netanyahu mengatakan: 
"Kami berdiri di sisi Anda."

"Tetapi pada akhirnya ini terserah Anda, ini ada di tangan Anda," katanya.

 

