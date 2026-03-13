Rismon Ajukan RJ Usai 2 Bulan Riset Ulang Ijazah Jokowi, Roy Suryo: Penelitiannya Kapan?

JAKARTA -Pakar Telematika, Roy Suryo mempertanyakan riset terbaru Ahli Forensik, Rismon Sianipar soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga temuan barunya dalam riset tersebut, dimana berdasarkan riset itu Rismon mengajukan Restorative Justice.

"Sore hari ini katanya dari rumah Jokowi, kemudian mengatakan kalau penelitian terbaru, 2 bulan, penelitiannya kapan? Wong semenjak 2 bulan itu dia sibuk mengedarkan buku kok, gak ada kan," ujar Roy dalam program Interupsi bertema Ikuti Eggi, Rismon Ajukan Damai ke Jokowi sebagaimana disiarkan Official iNews pada Kamis (12/3/2026).

Roy mengatakan, pernyataan Rismon Sianipar tentang riset terbarunya atas ijazah Jokowi tidak menggugurkan keterangan para ahli dalam kasus dugaan palsu ijazah Jokowi.

Begitu juga dengan pernyataan Rismon sebelumnya, yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan sidang-sidang yang pernah diikutinya dalam kasus ijazah Jokowi.

"Kalau penelitian, yah saya balikan lagi Bang Rismon, Bang Rismon dulu kan sempat mengkritik Rektor UGM, yang kata enggak ada data, lah mana penampilannya juga tidak ada data,’’ujarnya.

Oleh karena itu, Roy Suryo meminta Rismon Sianipar untuk menjelaskan riset yang telah dibuat sebelumnya.

‘’Jadi, silahkan kalau Bang Rismon mau jelaskan itu, tapi itu tidak mengurangi kami dan kesaksian dari para guru besar, ada Profesor, ada doktor dan itu sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sah," kata Roy.

"Dan Rismon pun sudah ada statemennya di KIP ketika dia menjadi ahli, kemudian di sidang CLS, itu tidak bisa dicabut begitu saja dengan statemen begitu, tidak bisa," jelas Roy lagi.