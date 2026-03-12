Breaking News! Rismon Sianipar Bertemu Jokowi di Solo

JAKARTA - Rismon Sianipar yang merupakan kubu dari Roy Suryo CS dalam kasus dugaan ijazah palsu menyambangi kediaman Presiden Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Solo Jawa Tengah, pada Kamis (12/3/2026).

Pantauan di lokasi, Rismon Sianipar tiba di di kediaman Jokowi sekitar pukul 17.11. Ia tiba menggunakan mobil berwarna hitam dan langsung disambut oleh ajudan Presiden Joko Widodo yang mengarahkan kendaraannya untuk masuk ke parkiran.

Namun tidak berselang lama, terlihat Rismon Sianipar diantar oleh ajudan menuju salah satu ruangan yang terletak di depan lokasi Rismon memarkirkan kendaraannya untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait tujuan dari kehadiran Rismon Sianipar ke kediaman Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya Rismon Sianipar sendiri diisukan mendapat restorative justice dari pihak Joko Widodo terkait kasus dugaan ijazah palsu yang digembor-gemborkan oleh dirinya bersama Roy Suryo dan Dokter Tifauzi Tyassuma.

(Fahmi Firdaus )

