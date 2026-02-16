Dokter Tifa: Ilmu yang Saya Pakai Meneliti Ijazah Jokowi Diajarkan di CIA Hingga FBI!

JAKARTA - Tersangka pencemaran nama baik dan hoaks, Tifauzia Tyassuma mengatakan, dirinya merupakan ahli perilaku. Bidang keilmuan yang ditekuninya inilah digunakan untuk meneliti perilaku mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kepemilikan dugaan ijazah palsu.

Dokter Tifa -- panggilan akrabnya -- mengatakan bahwa ilmu yang digunakan itu juga diajarkan di Central Intelligence Agency (CIA) hingga Federal Bureau of Investigation (FBI).

"Ilmu yang saya gunakan untuk meneliti perilaku Joko Widodo yang terkait ijazah ini adalah ilmu yang diajarkan di CIA, diajarkan di FBI, di badan intelijen polisi," ujar Tifa dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2026).

"Jadi ilmu saya itu bukan ilmu ghaib, ilmu yang sangat biasa," sambungnya.

Dokter Tifa mengaku menemukan keanehan perilaku yang dilakukan oleh Bareskrim Polri saat menyatakan ijazah Jokowi identik dengan ijazah pembanding pada 22 Mei 2025 silam.

Keanehan perilaku itu muncul kata dia, saat Bareskrim Polri menunjukkan dua spesimen ijazah yang berbeda.

Adapun yang dimaksud Tifa ialah bahwa saat itu satu spesimen ijazah itu ditampilkan di papan presentasi dan satunya lagi merupakan ijazah yang disebut berasal dari adik ipar Jokowi.

"Pada saat yang sama muncul, dua spesimen ijazah yang berbeda. Ini menarik. Saya berpikir apakah sebetulnya Bareskrim sedang memberikan klu kepada peneliti untuk meneliti lebih lanjut," tambah dia.