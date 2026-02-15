Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Dukung UU KPK Versi Lama, Eks Penyidik Ingatkan Hal Ini!

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |18:00 WIB
Jokowi Dukung UU KPK Versi Lama, Eks Penyidik Ingatkan Hal Ini!
Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Okezone)
JAKARTA – Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha menyatakan, pelemahan lembaga antirasuah terjadi pada periode kepemimpinan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan Praswad merespons sikap Jokowi yang mengaku setuju apabila Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi lama.

"Perlu diingat bahwa revisi UU KPK tahun 2019 yang secara substansial melemahkan independensi dan kewenangan KPK terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata Praswad, Minggu (15/2/2026).

Ia menilai, selama menjabat, Jokowi memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap UU KPK. Namun hingga akhir masa kepemimpinannya, langkah pemulihan itu tidak dilakukan.

"Faktanya, tidak ada langkah pemulihan dalam bentuk sekecil apa pun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

 

