Jokowi Tepis Isu Jadi Wantimpres Prabowo: Pilih di Solo Saja

SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai kabar dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, suami Iriana itu pun membantah kabar tersebut dengan menyatakan ingin tetap berada di Solo, Jawa Tengah.

"Sudah lah, saya di Solo aja," kata Jokowi di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026).

Jokowi menegaskan, dirinya kini bukan lagi pejabat pemerintah. Saat ditanya apakah ada permintaan dari Presiden Prabowo Subianto, Jokowi kembali menegaskan dirinya memilih di Solo saja.

Ketika didesak apakah ada obrolan terkait hal itu dengan Prabowo, Jokowi sekali lagi menegaskan bahwa dirinya ingin tetap di Solo.

"Saya di Solo saja," ucapnya.

(Arief Setyadi )