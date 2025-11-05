Jokowi Hadiri Pelepasan Jenazah Raja Keraton Solo PB XIII di Loji Gandrung

SOLO – Jenazah Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo), Paku Buwono (PB) XIII, transit di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo, sebelum diberangkatkan ke Imogiri, Yogyakarta. Saat di Loji Gandrung, prosesi pelepasan jenazah turut disaksikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Respati Ardi.

Jenazah Raja PB XIII tiba di Loji Gandrung sekitar pukul 10.30 WIB. Selama perjalanan dari Keraton ke Loji Gandrung, ribuan warga turut menyaksikan prosesi tersebut.

Dalam perjalanan, jenazah dikawal oleh barisan prajurit keraton. Kirab jenazah juga diwarnai dengan penyebaran udik-udik di sepanjang rute kirab PB XIII.

Setibanya di Loji Gandrung, peti jenazah dipindahkan dari kereta kuda ke mobil ambulans. Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Jokowi, Respati Ardi, dan para kerabat Keraton Solo. Selanjutnya, jenazah diberangkatkan menuju Imogiri.

Adik PB XIII, KGPHA Dipokusumo, mengatakan prosesi pelepasan jenazah tersebut disebut Layon Dalem SISKS Pakoe Boewono XIII Hangabehi. Iring-iringan jenazah di belakang barisan prajurit diikuti kereta jenazah raja yang didampingi dua kereta pengiring, serta dua kereta lainnya untuk menyebar udik-udik (uang koin atau benda lainnya).

“Yang mengiringi ada abdi dalem dan keluarga, juga para prajurit. Selain kereta jenazah, ada dua kereta yang mengiringi dan satu kereta khusus untuk menyebar udik-udik sampai di Loji Gandrung. Sudah ada koordinasi dengan Kasultanan Yogyakarta, jadi nanti sampai Prambanan sudah ada yang nempokne (bertemu) dari Jogja,” ujar Dipo.

(Arief Setyadi )