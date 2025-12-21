Wisata Guci Tegal Diterjang Banjir Bandang, Belum Ada Laporan Korban Jiwa

JAKARTA – Banjir bandang menerjang kawasan wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (20/12/2025).

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 16.30 WIB, saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam durasi cukup lama hingga menyebabkan aliran sungai meluap.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan banjir bandang berdampak langsung pada kawasan objek wisata air panas Pancuran 13.

“Banjir bandang ini membuat kolam air panas di lokasi tersebut tersapu derasnya arus air,” ujar Abdul Muhari.

Berdasarkan pantauan visual di lapangan, material lumpur, pasir, dan batu menutup sebagian area wisata. Demi alasan keselamatan, pengelola bersama pihak terkait memutuskan untuk menutup sementara kawasan wisata Guci dari aktivitas pengunjung.