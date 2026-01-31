Peristiwa 31 Januari: Hari Lahir NU hingga Banjir di Belanda Tewaskan 1.800 Orang

JAKARTA – Tanggal 31 Januari mencatat sejumlah peristiwa penting dan bersejarah, baik di Indonesia maupun dunia. Salah satunya adalah berdirinya Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Selain itu, pada tanggal yang sama juga terjadi banjir besar di Belanda yang menewaskan lebih dari 1.800 orang. Berikut rangkuman sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 31 Januari, sebagaimana dirangkum dari Wikipedia, Sabtu (31/1/2026).

1926 – Nahdlatul Ulama (NU Didirikan)

Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur. Organisasi ini lahir dari kesadaran para ulama pesantren akan pentingnya wadah yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk merespons perkembangan zaman.

Pendirian NU dilatarbelakangi tidak terakomodasinya kalangan ulama tradisional dalam Konferensi Islam Dunia di Indonesia dan Timur Tengah. Setelah berkoordinasi dengan sejumlah kiai, disepakati pembentukan organisasi bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) dengan KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar.

NU berdiri sebagai respons terhadap arus pembaruan pemikiran Islam yang menolak tradisi bermadzhab dan sejumlah amaliah kaum Sunni. Bagi ulama pesantren, pembaruan tetap diperlukan, namun tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan ulama terdahulu yang masih relevan.