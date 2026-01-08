Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 8 Januari: Pangeran Diponegoro Wafat hingga Elvis Presley Lahir

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |05:30 WIB
Peristiwa 8 Januari: Pangeran Diponegoro Wafat hingga Elvis Presley Lahir
Pangeran Diponegoro (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Tanggal 8 Januari tercatat sebagai hari penting dalam sejarah, baik di Indonesia maupun dunia. Sejumlah peristiwa bersejarah terjadi pada tanggal ini, mulai dari wafatnya pahlawan nasional hingga kelahiran tokoh-tokoh dunia yang berpengaruh.

Berikut rangkuman peristiwa penting 8 Januari yang dihimpun dari berbagai sumber sejarah:

1. Wafatnya Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro

Bendara Pangeran Harya Dipanegara atau Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 dan wafat pada 8 Januari 1855.

Ia merupakan salah satu Pahlawan Nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa (1825–1830) melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perlawanan yang dipimpinnya menjadi salah satu perang terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah kolonial di Nusantara.

2. Kelahiran Elvis Presley

Elvis Aaron Presley lahir pada 8 Januari 1935 dan meninggal dunia pada 16 Agustus 1977. Ia dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, sekaligus aktor asal Amerika Serikat.

Elvis dianggap sebagai salah satu ikon budaya paling berpengaruh abad ke-20 dan dijuluki “King of Rock and Roll” atau “The King” berkat pengaruh besarnya dalam perkembangan musik modern dunia.

 

Halaman:
1 2
      
