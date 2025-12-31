Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kilas Balik Peristiwa 31 Desember, Pembubaran VOC hingga Bom Palu

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |04:00 WIB
Kilas Balik Peristiwa 31 Desember, Pembubaran VOC hingga Bom Palu
Kilas Balik Peristiwa 31 Desember, Pembubaran VOC hingga Bom Palu/ist
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting terjadi pada hari terakhir dalam setahun, 31 Desember. Diantaranya bangkrutnya perusahaan Belanda yang dikenal dengan VOC hingga bom Palu.

Untuk mengingat kembali, Okezone mengulas berbagai macam peristiwa penting yang terjadi pada 31 Desember, dilansir dari beragam sumber, Selasa (30/12/2025).

1.VOC Dibubarkan

Vereenigde Oostindische Compagnie (Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda) atau VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 ini adalah perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia.

Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa. Selain boleh memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain, bisa dikatakan VOC adalah negara dalam negara.

Pada pertengahan abad ke-18 VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah kekuasaan di Indonesia.

2.The Beatles Bubar 

Kelompok pemusik asal Inggris yang beraliran rock ini dibentuk di Liverpool pada 1960. Pemusik yang terdiri dari John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr ini juga dengan inovatif memainkan musik dalam berbagai genre.

The Beatles dipandang sebagai perwujudan ide-ide progresif, berpengaruh terhadap revolusi sosial budaya dekade 60-an. Namun, masalah yang terlalu kompleks membuat pemusik ini bubar pada 31 Desember 1970. Empat dekade setelah bubar, musiknya masih populer. Mereka memiliki lebih dari satu album nomor 1 di tangga lagu Britania Raya dan bertengger paling lama dibanding pemusik manapun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191740//sekolah_di_depok_diteror_ancaman_bom-jcqn_large.jpg
Polisi Buru Pacar Pemilik Email Teror Bom ke 10 Sekolah Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191693//bom-uy5U_large.jpg
Polisi Sebut Penyebar Teror Bom di Depok Bukan Korban Pemerkosaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191622//viral-cn2x_large.jpg
Breaking News! Perempuan Peneror Ancaman Bom Sekolah Ditangkap, Pacarnya Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191586//viral-ePtp_large.jpg
Daftar 10 Sekolah di Depok yang Diancam Teror Bom oleh Perempuan Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191567//viral-eod2_large.jpg
Isi Email Peneror Bom Sekolah di Depok: Laporan Kasus Pemerkosaan Gue Enggak Ditanggapin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191509//bom-FvGS_large.jpg
Geger Ancaman Bom Teror 10 Sekolah di Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement