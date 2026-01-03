Jejak Sejarah 3 Januari: Pertempuran Princeton hingga Pemindahan Ibu Kota ke Yogyakarta

JAKARTA - Memasuki hari ketiga pergantian tahun, sejumlah peristiwa bersejarah terjadi pada 3 Januari. Salah satunya adalah pemindahan Ibu Kota oleh Ir. Soekarno dari Jakarta ke Yogyakarta karena alasan keamanan, menyusul pendaratan pasukan Sekutu di Jakarta pada 1946.

Berikut rangkuman peristiwa yang terjadi pada 3 Januari, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

1. Pertempuran Princeton (1777)

Selama Revolusi Amerika, Pertempuran Princeton terjadi pada 3 Januari 1777 di dekat Princeton, New Jersey, satu minggu setelah Pertempuran Trenton. Jenderal George Washington, pemimpin Continental Army, memimpin pasukannya maju ke Princeton setelah kemenangannya di Trenton.

Pasukan Britania di bawah pimpinan Charles Cornwallis bersiaga dan mengejar pasukan Amerika, namun pasukan Continental Army membakar jembatan di belakang mereka dan menyerang pasukan Britania sebelum mundur. Pertempuran ini menewaskan 200 pasukan Britania dan melukai atau menangkap sekitar 300 lainnya, sedangkan pasukan Amerika hanya menderita kerugian kecil.