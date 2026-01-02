Peristiwa 2 Januari: Pasukan Rusia Menyerah kepada Jepang

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting terjadi pada 2 Januari. Salah satunya menyerahnya pasukan Rusia terhadap pasukan Kekaisaran Jepang dalam memperebutkan kota Port Arthur.

Berikut ini sejumlah peristiwa penting yang pernah terjadi pada 2 Januari dilansir beragam sumber, Jumat (1/2/2026).

1. Menyerahnya Pasukan Rusia Terhadap Jepang

Pada 2 Januari 1905, pasukan Kekaisaran Rusia resmi menyerah terhadap pasukan Kekaisaran Jepang di Port Arthur, Tiongkok setelah melakukan pengepungan sekira lima bulan.

Perperangan terjadi karena perebutan kota Port Arthur, Jazirah Liaodong dan jalur rel dari pelabuhan tersebut ke Harbin. Sehingga Rusia harus menyerahkan wilayah Port Arthur kepada Jepang sekaligus menjadi tanda kekalahan.

2. Meninggalnya Syekh Nimr Nimr

Baqir an-Nimr atau disebut Syekh Nimr meninggal pada 2 Januari 2016 diusia 56 tahun. Beliau merupakan ulama syiah di al-Amawiyah, Syarqiah, Arab Saudi.

Meninggalnya Syekh Nimr akibat ditangkap dan dieksekusi pemerintah Arab Saudia sehingga munculnya ketegangan diplomatik antara Syiah dan pemerintah.