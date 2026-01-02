Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 2 Januari: Pasukan Rusia Menyerah kepada Jepang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |05:53 WIB
Peristiwa 2 Januari: Pasukan Rusia Menyerah kepada Jepang
Peristiwa 2 Januari: Pasukan Rusia Menyerah kepada Jepang
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting terjadi pada 2 Januari. Salah satunya menyerahnya pasukan Rusia terhadap pasukan Kekaisaran Jepang dalam memperebutkan kota Port Arthur.

Berikut ini sejumlah peristiwa penting yang pernah terjadi pada 2 Januari dilansir beragam sumber, Jumat (1/2/2026).

1. Menyerahnya Pasukan Rusia Terhadap Jepang

Pada 2 Januari 1905, pasukan Kekaisaran Rusia resmi menyerah terhadap pasukan Kekaisaran Jepang di Port Arthur, Tiongkok setelah melakukan pengepungan sekira lima bulan.

Perperangan terjadi karena perebutan kota Port Arthur, Jazirah Liaodong dan jalur rel dari pelabuhan tersebut ke Harbin. Sehingga Rusia harus menyerahkan wilayah Port Arthur kepada Jepang sekaligus menjadi tanda kekalahan.

2. Meninggalnya Syekh Nimr Nimr

Baqir an-Nimr atau disebut Syekh Nimr meninggal pada 2 Januari 2016 diusia 56 tahun. Beliau merupakan ulama syiah di al-Amawiyah, Syarqiah, Arab Saudi.

Meninggalnya Syekh Nimr akibat ditangkap dan dieksekusi pemerintah Arab Saudia sehingga munculnya ketegangan diplomatik antara Syiah dan pemerintah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192650//ledakan-jYzk_large.jpg
Kilas Balik Peristiwa 31 Desember, Pembubaran VOC hingga Bom Palu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/629/3191252//hari_ibu-Av2F_large.jpg
Sejarah Hari Ibu dan Makna Perjuangan Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190103//pemain_ac_milan-Cpym_large.jpg
Peristiwa 16 Desember: Lahirnya AC Milan hingga Revolusi Berdarah Rumania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683//palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188450//john_lennon-wkTg_large.jpg
Peristiwa Bersejarah 8 Desember: Penembakan John Lennon hingga Revolusi Brunei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187413//viral-hf5m_large.jpg
Peristiwa 3 Desember: Perebutan Gedung Sate antara Sekutu dan Rakyat Bandung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement