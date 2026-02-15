Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 15 Februari: Deklarasi Pemerintahan Revolusioner RI hingga Pertempuran Singapura

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |05:00 WIB
Peristiwa 15 Februari: Deklarasi Pemerintahan Revolusioner RI hingga Pertempuran Singapura
Peristiwa 15 Februari: Deklarasi Pemerintahan Revolusioner RI hingga Pertempuran Singapura
A
A
A

JAKARTA - Berbagai peristiwa telah terjadi pada 15 Februari. Diantaranya pertempuran Singapura yang menyebabkan jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada Februari 1942. Selain itu, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) juga dideklarasikan pada 15 Februari.

Okezone merangkum berbagai peristiwa yang terjadi pada 15 Februari, dilansir beragam sumber, Sabtu (14/2/202026).

1.Pertempuran Singapura - 1942

Pertempuran Singapura terjadi pada teater Asia tenggara perang Dunia II, yang mengakibatkan jatuhnya Singapura ke tangan Jepang. Pertempuran ini berlangsung dari 7 hingga 15 Februari 1942.

Dalam pertempuran ini, sekira 80 ribu tentara India, Australia, dan Britania Jaya menjadi tahanan perang, bergabung dengan 50 ribu yang ditawan dalam Pertempuran Malaysia. Pertempuran ini berhasil dimenangkan oleh Jepang setelah pasukan sekutu yang dipimpin Letnan Jenderal Arthur Percival dari Inggris menyerah.

2. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia - 1958

15 Februari 1958 menjadi hari pendeklarasian Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta). Pendeklarasian ini ditandai dengan keluarnya ultimatum dari dewan perjuangan yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat.

Sebab berdirinya PRRI adalah tuntutan otonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena dianggap telah melanggar undang-undang. Selain itu, kekecewaan terhadap pemerintah yang cenderung sentralis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201678//tni-2Yah_large.jpg
Kisah Heroik Kopassus dan Marinir Rebut Benteng Pemberontak Permesta di Gunung Potong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201371//prabowo-WLY1_large.jpg
Prabowo: 60 Juta Orang Penerima MBG, Setara 10 Kali Warga Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/25/3201136//syena-OZkt_large.jpg
Keinginan Bocah 6 Tahun Asal Indonesia yang Tertabrak di Singapura, Belum Sempat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/612/3200709//bocah_kecelakaan-ap3d_large.jpg
Tante Kenang Sosok Sheyna Bocah yang Ditabrak di Singapura: Suka Memuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/25/3200426//bocah_6_tahun-FBZl_large.jpg
Kronologis Kecelakaan Bocah 6 Tahun asal Indonesia di Singapura hingga Meninggal Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/25/3200382//suasana_duka_selimuti_pemakaman_bocah_6_tahun_yang_tewas_tertabrak_di_singapura-lGPX_large.jpg
Suasana Duka Selimuti Pemakaman Bocah 6 Tahun yang Tewas Tertabrak di Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement