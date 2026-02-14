Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Teken Surat Edaran Pembelajaran saat Ramadan dan Lebaran 2026, Ini Isi Lengkapnya!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |18:36 WIB
Pemerintah Teken Surat Edaran Pembelajaran saat Ramadan dan Lebaran 2026, Ini Isi Lengkapnya!
Mendikdasmen Abdul Muti/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Surat Edaran Bersama diteken oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti; Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 13 Februari 2026.

SEB ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, serta satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran selama bulan Ramadan hingga setelah Idul Fitri.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan, kebijakan ini bertujuan memastikan proses pembelajaran tetap berjalan efektif sekaligus mendukung penguatan karakter dan spiritualitas peserta didik selama Ramadan.

“Bulan Ramadan adalah momentum penting untuk membentuk karakter, memperkuat iman dan takwa, serta menumbuhkan kepedulian sosial peserta didik,’’ ujar Mu’ti, Sabtu (14/2/2026).

‘’Melalui pengaturan pembelajaran yang adaptif dan humanis, kami ingin memastikan anak-anak tetap belajar dengan bermakna tanpa terbebani,” tandasnya.

Adapun Skema Pembelajaran Ramadan 2026 adalah sebagai berikut:

Pada 18–21 Februari 2026: Pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat berdasarkan penugasan dari satuan pendidikan. Penugasan diharapkan sederhana, menyenangkan, tidak membebani, serta meminimalkan penggunaan gawai dan internet.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198482/masjid_ikn-NQ4K_large.jpg
Masjid IKN Bakal Jadi Titik Pantau Hilal Awal Ramadan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/04/18/2572624/catatan-asrorun-niam-di-madinah-selama-ramadan-dari-menu-buka-puasa-hingga-ziarah-wzahBRPE7Z.jpg
Catatan Asrorun Niam di Madinah Selama Ramadan, dari Menu Buka Puasa hingga Ziarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/06/18/1433476/membingkai-perayaan-idul-fitri-sedunia-xbW5zPxoam.jpg
Membingkai Perayaan Idul Fitri Sedunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/06/18/1433478/lebaran-pemerintah-suriah-umumkan-tiga-hari-gencatan-senjata-dGn8Y3gn54.jpg
Lebaran, Pemerintah Suriah Umumkan Tiga Hari Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/06/18/1433446/salat-id-di-masjid-london-sajikan-dakwah-lima-bahasa-sehari-TuGqqlyjbI.jpg
Salat Id di Masjid London Sajikan Dakwah Lima Bahasa Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/06/18/1433398/dubes-malaysia-lebaran-di-jakarta-yang-terbaik-di-dunia-UZ7f64dpO0.jpg
Dubes Malaysia: Lebaran di Jakarta yang Terbaik di Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement