Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masjid IKN Bakal Jadi Titik Pantau Hilal Awal Ramadan 2026

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |12:30 WIB
Masjid IKN Bakal Jadi Titik Pantau Hilal Awal Ramadan 2026
Masjid IKN (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama (Kemenag) Arsad Hidayat menyampaikan akan mengirimkan sejumlah ahli ke lokasi atau titik rukyah yang potensial untuk melihat hilal secara jelas, termasuk di lokasi atau tempat observasi bulan. Mereka akan ikut andil dalam penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah atau 2026. 

Hasil pemantauan ini nantinya akan dilaporkan dalam Sidang Isbat yang akan digelar pada 17 Februari mendatang.
Arsad mengungkapkan salah satu titik yang berpeluang dijadikan lokasi pemantauan hilal, yakni Masjid Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah diresmikan beberapa waktu lalu.

"Kalau memungkinkan, tahun ini kita menjadikan Masjid IKN yang telah diresmikan beberapa waktu lalu sebagai tempat pelaksanaan rukyatul hilal," kata Arsad, dikutip Jumat (30/1/2026).

Selain itu, kata dia, tahun ini Kemenag juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan Sidang Isbat. "PMA ini akan menjadi pijakan dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang dasar pelaksanaan Sidang Isbat," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/04/18/2572624/catatan-asrorun-niam-di-madinah-selama-ramadan-dari-menu-buka-puasa-hingga-ziarah-wzahBRPE7Z.jpg
Catatan Asrorun Niam di Madinah Selama Ramadan, dari Menu Buka Puasa hingga Ziarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/06/18/1433476/membingkai-perayaan-idul-fitri-sedunia-xbW5zPxoam.jpg
Membingkai Perayaan Idul Fitri Sedunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/06/18/1433478/lebaran-pemerintah-suriah-umumkan-tiga-hari-gencatan-senjata-dGn8Y3gn54.jpg
Lebaran, Pemerintah Suriah Umumkan Tiga Hari Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/06/18/1433446/salat-id-di-masjid-london-sajikan-dakwah-lima-bahasa-sehari-TuGqqlyjbI.jpg
Salat Id di Masjid London Sajikan Dakwah Lima Bahasa Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/06/18/1433398/dubes-malaysia-lebaran-di-jakarta-yang-terbaik-di-dunia-UZ7f64dpO0.jpg
Dubes Malaysia: Lebaran di Jakarta yang Terbaik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/06/18/1433394/lebaran-wamenlu-fachir-soroti-nilai-toleransi-anak-bangsa-DhbduxaktA.jpg
Lebaran, Wamenlu Fachir Soroti Nilai Toleransi Anak Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement