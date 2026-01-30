Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Isbat Awal Ramadan Digelar 17 Februari 2026

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |10:20 WIB
Sidang Isbat Awal Ramadan Digelar 17 Februari 2026
Ilustrasi pemantauan hilal (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat awal Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari 2026 mendatang. Sidang Isbat ini dalam rangka menentukan awal pelaksanaan umat Islam beribadah puasa.

Sidang Isbat akan dipimpin langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar di Auditorium H.M. Rasjidi, Gedung Kemenag, Jakarta Pusat.

"Sidang Isbat akan dihadiri oleh sejumlah pihak, perwakilan ormas Islam, perwakilan kedubes negara-negara Islam, MUI, BMKG, ahli falak, DPR, dan perwakilan Mahkamah Agung," kata Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad, dikutip Jumat (30/1/2026).

Ia menjelaskan, ada tiga rangkaian pelaksanaan Sidang Isbat, yaitu pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi dan verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan di Indonesia.

"Selanjutnya, musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan kepada masyarakat," ujarnya.

Rokhmad menambahkan, dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri 1 Syawal, dan Idul Adha, Kemenag mengintegrasikan metode hisab dan rukyah.

Ia mengajak masyarakat menunggu hasil sidang Isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1447 H nanti. Menurutnya, ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

(Arief Setyadi )

      
