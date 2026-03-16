HOME NEWS NASIONAL

Mutasi TNI, Dua Jenderal Hattrick Lulusan Terbaik Isi Posisi Baru

Zen Teguh , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |07:30 WIB
Mutasi TNI, Dua Jenderal Hattrick Lulusan Terbaik Isi Posisi Baru
Letjen TNI Bambang Trisnohadi (kiri) dan Mayjen TNI Lucky Avianto. (Foto: IG Lucky Avianto)
JAKARTA – Gerbong mutasi TNI kembali bergerak. Dua jenderal tempur Kopassus yang sama-sama memiliki predikat tiga kali (hattrick) lulusan terbaik di semua pendidikan formal TNI mendapatkan jabatan baru.

Dua sosok tersebut yakni Letjen TNI Bambang Trisnohadi dan Mayjen TNI Lucky Avianto. Dalam mutasi terbaru berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Bambang Trisnohadi yang saat ini Pangkogabwilhan III akan menjabat kepala staf teritorial TNI. 

Dalam struktur TNI, jabatan kaster kembali muncul berdasarkan validasi organisasi. Jabatan ini sebelumnya dihapus Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 2001.

Adapun Lucky yang saat ini Pangdam XXIV/Mandala Trikora dipercaya mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Bambang. Dengan diplot sebagai Pangkogabwilhan III baru, Lucky tinggal tunggu waktu mendapatkan tiga bintang emas di pundak alias letnan jenderal TNI.

“Perlu saya sampaikan bahwa mutasi jabatan di tubuh TNI merupakan hal yang biasa dalam rangka pembinaan karier prajurit dan kebutuhan organisasi,” kata Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah dalam keterangan resmi, dikutip Senin (16/3/2026).

Hattrick Lulusan Terbaik

