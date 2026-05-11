Hercules ke Amien Rais: Hati-Hati Kalau Bicara!

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules menanggapi tuduhan Amien Rais kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Hercules menyayangkan pernyataan Amien Rais tersebut. Ia menilai, kata-kata yang keluar layaknya pihak yang tidak berpendidikan.

"Janganlah kata-kata yang seperti kayak kata-kata orang nggak bersekolah. Saya yang preman aja, saya bicara sama seseorang pasti saya santun, pasti saya baik," kata Hercules di Istora Senayan, Minggu (10/5/2026).

"Saya, kami menghormati Bapak sebagai tokoh nasional dan tokoh panutan Indonesia. Jaga mulutnya! Hati-hati untuk berbicara," sambungnya.

Hercules marah atas pernyataan Amien Rais yang dimaksud. Namun, ia memilih tidak gegabah merespons perkataan tersebut.