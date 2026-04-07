Panas! Hercules ke Menteri Ara: Kalau Lahan Ini Punya Negara, Saya Serahkan

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Hercules Rosario de Marshall berdebat dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) melakukan peninjauan terhadap lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Awalnya Ara terlihat tengah rapat dengan pihak KAI dan swasta untuk program pembangunan rumah layak huni. Dalam rapat tersebut Ara terlihat mempertanyakan legalitas dari lahan yang dimiliki oleh PT. KAI di Tanah Abang.

Perwakilan KAI yang hadir terlihat meyakinkan Ara bahwa lahan kosong itu merupakan milik KAI yang sekarang justru dikuasai oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) secara ilegal.

Setelah rapat tersebut, Ara bersama jajarannya terlihat berkunjung ke sebuah lahan kosong. Hadir pula dalam kunjungan tersebut Hercules.

"Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," jelas Maruarar kepada Hercules dikutip dari @maruararsirait, Selasa (7/4/2026).