Seskab Teddy: Hercules Kawan Lama Saya,15 Tahun Lalu Bertemu

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Rosario de Marshal alias Hercules di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, dalam suasana silaturahmi Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah.

Seskab Teddy menyebut Hercules sebagai sahabat lama yang telah dikenalnya sejak sekitar 15 tahun lalu. Momen kedekatan keduanya juga dibagikan melalui akun Instagram @Teddy_HQ.

“Hari ini ada kawan lama, 15 tahun lalu ketemu, mau silaturahmi Lebaran,” ungkap Seskab Teddy dalam video, dilihat Okezone, Senin (30/3/2026).

Hercules datang silaturahmi dengan Seskab Teddy bersama dua putranya. Pertemuan berlangsung hangat dan diisi dengan perbincangan ringan. Salah satunya mengenai pendidikan anak-anak Hercules yang menempuh studi di luar negeri.

Dalam kesempatan itu, Seskab Teddy tampak menanyakan satu per satu latar belakang pendidikan putra-putra Hercules.