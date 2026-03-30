HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy: Hercules Kawan Lama Saya,15 Tahun Lalu Bertemu

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |18:19 WIB
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Rosario de Marshal alias Hercules di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, dalam suasana silaturahmi Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah.

Seskab Teddy menyebut Hercules sebagai sahabat lama yang telah dikenalnya sejak sekitar 15 tahun lalu. Momen kedekatan keduanya juga dibagikan melalui akun Instagram @Teddy_HQ.

 “Hari ini ada kawan lama, 15 tahun lalu ketemu, mau silaturahmi Lebaran,” ungkap Seskab Teddy dalam video, dilihat Okezone, Senin (30/3/2026).

Hercules datang silaturahmi dengan Seskab Teddy bersama dua putranya. Pertemuan berlangsung hangat dan diisi dengan perbincangan ringan. Salah satunya mengenai pendidikan anak-anak Hercules yang menempuh studi di luar negeri.

Dalam kesempatan itu, Seskab Teddy tampak menanyakan satu per satu latar belakang pendidikan putra-putra Hercules.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/608/3162421/hercules-pUiI_large.jpg
Kaki Tangan Hercules Ditahan karena Kuasai Lahan Negara Secara Ilegal untuk Diskotek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/338/3142696/viral-nPTL_large.jpg
Hercules Akhirnya Datangi Rumah Sutiyoso Minta Maaf hingga Cium Tangan, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142695/hercules-Vqjw_large.jpg
Hercules Datangi Rumah Sutiyoso, Minta Maaf dan Cium Tangan Usai Hina Bau Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/338/3141370/viral-2TMl_large.jpg
Ormas GRIB Jaya Duduki Lahan Negara, BMKG Laporkan Anak Buah Hercules ke Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138838/viral-lkFI_large.jpg
Kisah Hercules Dirikan GRIB Jaya Setelah Perjanjian Batu Tulis Megawati-Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138829/viral-Yy06_large.jpg
Mantan Preman Tanah Abang: Kopassus Sangat Tergantung Hercules saat di Timor Timur!
