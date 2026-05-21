Ilma Sani Dipaksa Copot Jilbab hingga Diduga Ditodong Pistol oleh Ketum GRIB Jaya Hercules

JAKARTA – Ilma Sani Fitriana, Anak penulis Ahmad Bahar, membeberkan kronologi dugaan intimidasi yang dilakukan Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshal alias Hercules dan anggotanya padanya saat dibawa ke Kantor Grib Jaya, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Ilma mengungkapkan, dirinya dipaksa copot jilbab, ditodong senjata api, hingga diancam akan telanjangi ayahnya.

"Beliau tidak percaya, akhirnya bilang kamu ini gimana sih, kamu kan perempuan kamu harusnya berbuat baik, copot saja itu jilbab kamu,” ujar Ilma sambil menangis di Komnas HAM, Jakarta pada Kamis (21/5/2026).

“Saya merasa tidak adil diperlakukan seperti ini, kalau misalnya Bapak kamu ada di sini sudah saya telanjangin Bapak kamu, nanti biar kamu yang videokan," lanjutnya.

Saat rumahnya didatangi 4 orang anggota GRIB Jaya mencari ayahnya, Ahmad Bahar, Ilma tidak bisa menolak untuk ikut anak buah Hercules ke kantor GRIB Jaya. Mereka memaksanya ikut dengan dalih bakal dibuatkan surat diatas materai untuk menjamin keselamatannya.

"Saya bilang tidak mau, akhirnya Pak RW datang dan Babinmas datang juga, mau tidak mau harus ikut karena kalau saya tidak ikut akan semakin banyak orang akan datang,”ujarnya.



“Tadinya yang datang itu memang sekitar 4 orang, lama-lama bertambah banyak, saya takut kalau misalnya menek di rumah kenapa-napa dengan banyaknya orang yang datang," lanjutnya.

Dia menerangkan, pihak RT dan Babinmas menyebutkan jika dia tak ikut, dia bakal tetap diseret oleh anggota GRIB Jaya hingga akhirnya dia pun terpaksa mengikuti kemauan anggota GRIB Jaya tersebut ke Kantornya di kawasan Kedoya Selatan.

Singkatnya, dia lantas bertemu Hercules di kantor GRIB Jaya, disitu dia justru dituduh mengancam istrinya melalui pesan WhatsApp.