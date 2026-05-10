Khawatir Dibunuh Orang, Hercules Pernah Diajak Prabowo Tinggal di Hambalang

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules, mengaku pernah ditawari Presiden RI Prabowo Subianto untuk tinggal di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hambalang merupakan kawasan kediaman Prabowo.

Menurut Hercules, tawaran tersebut diberikan karena dirinya kerap menyampaikan pernyataan keras kepada lawan politik Prabowo. "Teman-teman, saya ditawarkan untuk tinggal di Hambalang. Karena saya pidato keras, semua lawan-lawan politik saya tantang. Jadi beliau khawatir takutnya saya diapakan orang, dibunuh orang," kata Hercules dalam sambutan perayaan HUT ke-15 GRIB Jaya di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Hercules mengaku terharu atas perhatian yang diberikan Prabowo kepadanya, termasuk kepada istri dan anak-anaknya. Namun, tawaran tersebut ia tolak dan menegaskan tetap mendukung Prabowo meski mengaku mendapat banyak ancaman.

"Saya bilang, 'Bapak Prabowo, kalau saya dukung Bapak lalu saya takut mati, saya tidak usah dukung Bapak'," ujarnya.

"Terima kasih buat Bapak. Bapak punya perhatian buat saya luar biasa. Perhatian buat saya dan anak istri saya luar biasa. Saya tidak bisa lupakan," sambungnya.

(Arief Setyadi )

