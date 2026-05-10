HOME NEWS NASIONAL

HUT GRIB, Hercules: Saya Tidak Kebal Hukum!

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |23:01 WIB
Hercules (Foto: Dok)
JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal, menegaskan, dirinya tidak kebal hukum. Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan ribuan anggota dalam acara HUT ke-15 GRIB Jaya di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

"Saya Hercules tidak kebal hukum. Presidennya Pak Prabowo, saya tunjukkan bahwa saya tidak kebal hukum," kata Hercules.

Bahkan, ia mengaku tidak merasa khawatir terhadap berbagai ancaman yang diterimanya, termasuk ancaman penembakan.
Hercules juga mengaku selama ini dirinya tidak memiliki pengawalan khusus dalam aktivitasnya. Hanya istrinya, Nia Diana, yang kerap mendampinginya.

"Itu pengawal pribadi saya, kalau pengawal saya di sebelah saya pasti peluru enggak mempan deh, karena ada pengawal saya di sebelah. Aku bawa mobil lari kencang dia Allahu Akbar, Allahu Akbar," ujarnya.

(Arief Setyadi )

