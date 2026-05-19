Rumah Ahmad Bahar Didatangi GRIB Jaya Gegara Kritik Hercules, Begini Duduk Perkaranya!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |18:26 WIB
JAKARTA - Penulis buku, Ahmad Bahar mengungkapkan awal mula pekaranya dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules. Dari perkara ini, kediaman Ahmad Bahar di Depok, Jawa Barat sempat didatangi Satgas dan anaknya dibawa ke markas GRIB Jaya.

Perkara tersebut bermula dari video Hercules yang mengomentari pernyataan Amien Rais terkait Prabowo-Teddy Indra Wijaya. Setelah itu, mencuat video AI yang menggunakan wajahnya yang berisi narasi menyudutkan dan terkirim ke Hercules.

"Sehingga muncul video itu terkirim ke nomornya Bung Hercules, istrinya, dan dua orang pejabat di GRIB Jaya itu. Nah, itu juga yang membuat saya kira Bung Hercules marah besar," kata Ahmad Bahar di Kantor PP Muhammadiyah, Selasa (19/5/2026).

Dia menegaskan, pengirim video tersebut bukan dirinya maupun putrinya, Ilma S. Sebab, di momen itu WhatsApp anaknya diretas.

"Kok tau-taunya kami bisa mengirim video yang video itu kurang lebih isinya memang mencaci-maki. Wajahnya wajah saya, mulutnya mulut saya, tapi itu AI yang memang membuat,”ujarnya.

“Tapi ketika kita jelaskan kepada Bung Hercules, tidak paham dan tetap menganggap itu adalah suara saya, wajah saya. Ya memang wajah saya, tetapi kalau orang ngerti AI itu sangat gampang," lanjutnya.

Singkat cerita, akibat video itu rumah Ahmad Bahar didatangi beberapa Satgas GRIB Jaya untuk mencarinya pada Minggu (17/5/2026). Namun, ia beserta istrinya sedang berada di luar rumah.

"Di rumah hanya ada anak saya Ilma, terus adiknya, terus ibu mertua yang kebetulan lagi sakit," ujar Ahmad Bahar.

Satgas GRIB Jaya yang berada di lokasi bersikeras meminta Ilma menunjukkan keberadaan Ahmad Bahar. Hingga, satu diantaranya masuk ke rumahnya.

 

