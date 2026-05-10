Hercules Ngaku Didatangi Jenderal, Ditawari Uang Ratusan Miliar agar Tak Dukung Prabowo

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal, mengklaim sempat ditawari uang ratusan miliar agar tidak mendukung Presiden RI Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu. Menurutnya, pihak tersebut datang bersama seorang jenderal.

Hal itu disampaikan Hercules dalam sambutan HUT ke-15 GRIB Jaya di Istora Senayan, Minggu (10/5/2026).

"Saya didatangi oleh orang dari salah satu partai politik. Menawarkan saya uang ratusan miliar untuk bergabung dengan salah satu partai politik. Yang datang itu ada Jenderal bintang 2," kata Hercules.

"Menawarkan uang agar Hercules tidak boleh mendukung Bapak Presiden Prabowo. Tawarkan uang ratusan miliar, saudara-saudara," sambungnya.

Namun, Hercules mengaku tidak tergiur dengan tawaran uang tersebut. Ia menegaskan tetap pada pendiriannya untuk mendukung Prabowo.

"Saya bilang, 'Mohon maaf, Bapak-bapak Jenderal, saya ini harga mati untuk Bapak Presiden Prabowo. Ini dia harus jadi presiden'," ujarnya.

Ia juga menegaskan tidak ingin diatur oleh uang, terlebih dalam urusan dukungannya terhadap Prabowo. "Kalau uang itu bisa mengatur, nanti akan belajar jadi pengkhianat," ucapnya.

(Arief Setyadi )

