Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hercules Ngaku Didatangi Jenderal, Ditawari Uang Ratusan Miliar agar Tak Dukung Prabowo

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |17:01 WIB
Hercules Ngaku Didatangi Jenderal, Ditawari Uang Ratusan Miliar agar Tak Dukung Prabowo
Hercules F(oto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal, mengklaim sempat ditawari uang ratusan miliar agar tidak mendukung Presiden RI Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu. Menurutnya, pihak tersebut datang bersama seorang jenderal.

Hal itu disampaikan Hercules dalam sambutan HUT ke-15 GRIB Jaya di Istora Senayan, Minggu (10/5/2026).

"Saya didatangi oleh orang dari salah satu partai politik. Menawarkan saya uang ratusan miliar untuk bergabung dengan salah satu partai politik. Yang datang itu ada Jenderal bintang 2," kata Hercules.

"Menawarkan uang agar Hercules tidak boleh mendukung Bapak Presiden Prabowo. Tawarkan uang ratusan miliar, saudara-saudara," sambungnya.

Namun, Hercules mengaku tidak tergiur dengan tawaran uang tersebut. Ia menegaskan tetap pada pendiriannya untuk mendukung Prabowo.

"Saya bilang, 'Mohon maaf, Bapak-bapak Jenderal, saya ini harga mati untuk Bapak Presiden Prabowo. Ini dia harus jadi presiden'," ujarnya.

Ia juga menegaskan tidak ingin diatur oleh uang, terlebih dalam urusan dukungannya terhadap Prabowo. "Kalau uang itu bisa mengatur, nanti akan belajar jadi pengkhianat," ucapnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210976/viral-t8Uo_large.jpg
Panas! Hercules ke Menteri Ara: Kalau Lahan Ini Punya Negara, Saya Serahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209612/pemerintah-WTmf_large.jpg
Seskab Teddy: Hercules Kawan Lama Saya,15 Tahun Lalu Bertemu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/608/3162421/hercules-pUiI_large.jpg
Kaki Tangan Hercules Ditahan karena Kuasai Lahan Negara Secara Ilegal untuk Diskotek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/338/3142696/viral-nPTL_large.jpg
Hercules Akhirnya Datangi Rumah Sutiyoso Minta Maaf hingga Cium Tangan, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142695/hercules-Vqjw_large.jpg
Hercules Datangi Rumah Sutiyoso, Minta Maaf dan Cium Tangan Usai Hina Bau Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/338/3141370/viral-2TMl_large.jpg
Ormas GRIB Jaya Duduki Lahan Negara, BMKG Laporkan Anak Buah Hercules ke Polda Metro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement