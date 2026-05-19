Tol Jakarta-Cikampek Diterapkan Contraflow, Ini Penyebabnya

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan contraflow atas diskresi Kepolisian di ruas Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (19/5/2026). Rekayasa lalu lintas tersebut dimulai dari KM 23 hingga KM 28 arah Cikampek sejak pukul 07.41 WIB.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyampaikan bahwa skema contraflow ini diterapkan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan di sekitar lokasi pekerjaan pemeliharaan jalan yang tengah berlangsung di Tol Jakarta-Cikampek.

Ia menambahkan, pemberlakuan contraflow dilakukan secara situasional berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan serta atas diskresi kepolisian.

“Rekayasa lalu lintas contraflow KM 23 sampai KM 28 arah Cikampek diberlakukan sebagai upaya mendukung kelancaran lalu lintas di tengah pekerjaan pemeliharaan jalan yang sedang dilaksanakan JTT. Pelaksanaannya terus dievaluasi dan disesuaikan secara berkala sesuai kondisi volume kendaraan di lapangan,” ujar Ria.