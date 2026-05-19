BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (19/5/2026), diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, sejumlah wilayah diprediksi berpotensi diguyur hujan ringan pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca diprediksi berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Bekasi.

Suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius. Adapun wilayah lainnya berada di kisaran 26 hingga 32 derajat Celsius.