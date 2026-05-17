Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia dan 4 Negara Pantau Badai Monsun di Teluk Benggala, BMKG Ungkap Dampak Bahayanya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |12:55 WIB
Indonesia dan 4 Negara Pantau Badai Monsun di Teluk Benggala, BMKG Ungkap Dampak Bahayanya!
Ilustrasi Badai Monsun (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BMKG mengungkapkan Indonesia bersama empat negara lain, yakni Thailand, India, Myanmar, dan Malaysia, tengah memantau badai Monsun di Teluk Benggala. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap cuaca di wilayah Indonesia?

“BMKG saat ini memang memantau dinamika Monsun di kawasan Asia, termasuk sistem tekanan rendah di Teluk Benggala. Dampaknya paling nyata berpotensi dirasakan di wilayah barat dan utara Aceh berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi,” ungkap Sekretaris Utama BMKG Guswanto, kepada Okezone, Minggu (17/5/2026).

Selain Indonesia, kata Guswanto, Thailand, India, Myanmar, dan Malaysia juga telah mengeluarkan peringatan dini terkait sistem tekanan rendah yang berkembang menjadi badai Monsun di Teluk Benggala.

Ia membeberkan dampak utama dari keberadaan Monsun di Teluk Benggala adalah curah hujan ekstrem, angin kencang 25–45 km/jam, gelombang laut 2,5 hingga 4 meter, serta potensi banjir bandang dan longsor. 

“Wilayah terdampak langsung Kepulauan Andaman dan Nicobar, selatan Myanmar, Thailand bagian selatan–tengah, dan pesisir barat Aceh,” ujarnya.

Guswanto mengungkapkan, sebagian besar wilayah Indonesia lainnya lebih dipengaruhi oleh Monsun Australia dan fenomena atmosfer tropis.

“Saat ini, Monsun Australia menguat, membawa massa udara kering sehingga beberapa wilayah mulai memasuki peralihan ke musim kemarau. Namun, fenomena tropis seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Kelvin, dan Rossby masih aktif dan dapat memicu hujan lokal,” jelas Guswanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Badai Monsun Cuaca Ekstrem
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216176/cuaca_ekstrem-TpAf_large.jpg
Waspada! Hujan Sangat Lebat Potensi Terjang Jabodetabek hingga 7 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/338/3214129/cuaca-YZEp_large.jpg
Hujan Angin Terjang Bogor, Puluhan Rumah Rusak dan Tanggul Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/338/3209416/cuaca-2aBU_large.jpg
Waspada! Potensi Hujan Sangat Lebat di Jabodetabek hingga 2 April
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/338/3209111/banjir-c6iq_large.jpg
Hadapi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Siagakan 1.200 Pompa dan Pasukan Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207347/cuaca-9d5U_large.jpg
Waspada! Hujan Sangat Lebat Diprediksi Terjang Timur Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206419/bangunan_rusak-dhnS_large.jpg
Cuaca Ekstrem, Hujan Angin Hancurkan Sejumlah Rumah di Berbagai Daerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement