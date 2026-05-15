Badai Dahsyat Landa Negara Bagian Terpadat India, Tewaskan Hampir 90 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |14:50 WIB
Badai dahsyat di Uttar Pradesh menewaskan 89 orang. (Foto: AP)
JAKARTA – Hampir 90 orang tewas dalam badai dahsyat yang menghantam negara bagian Uttar Pradesh, India. Negara bagian terpadat di India itu dilanda hujan dan hujan es pekan ini, dengan korban jiwa dilaporkan di beberapa distrik, kata para pejabat.

Badai sering terjadi di negara bagian utara ini selama musim panas dari Maret hingga Juni, sebelum hujan muson membawa kelegaan.

Gambar televisi dari badai dahsyat pada Rabu (13/5/2026) menunjukkan pohon dan papan reklame tercabut oleh hembusan angin. Beberapa di antaranya menimpa mobil di tengah awan debu dan puing-puing yang menerbangkan perabot kayu di kios-kios pinggir jalan.

"Sekitar 89 orang tewas karena badai, petir, dan insiden terkait hujan," kata seorang pejabat yang meminta anonimitas karena tidak berwenang berbicara kepada media, sebagaimana dilansir TRT.

Beberapa kematian disebabkan oleh pohon tumbang dan runtuhnya dinding rumah, kata seorang pejabat bantuan negara bagian kepada Reuters, tanpa memberikan rincian langsung tentang upaya penyelamatan.

"Tim pejabat administrasi terus memantau daerah yang terkena dampak," tulis polisi di media sosial X pada Kamis (14/5/2026) pagi.

Sementara itu, hujan melanda beberapa bagian ibu kota, New Delhi, dan juga memengaruhi lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional Indira Gandhi.

