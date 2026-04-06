Ajaib, Pasien Mati Otak Kembali Sadar dan Sembuh Gara-Gara Lubang di Jalan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |05:05 WIB
JAKARTA – Seorang wanita berusia 50 tahun yang telah dinyatakan mati otak dan tidak memiliki harapan untuk sembuh oleh dokter, secara ajaib sadar kembali ketika ambulans yang membawanya menabrak lubang besar di jalan.

Vineeta Shukla, seorang staf peradilan dari Pilibhit, negara bagian Uttar Pradesh, India, pingsan pada 22 Februari saat melakukan pekerjaan rumah tangga dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Karena kondisinya parah, ia dirujuk ke fasilitas medis yang lebih canggih di Bareilly, di mana dokter melakukan serangkaian tes dan akhirnya menyatakan ia mati otak, demikian dilansir Oddity Central.

Setelah berdiskusi dengan para dokter, suami Vineeta mengetahui bahwa tidak ada harapan istrinya akan sadar kembali, karena refleks batang otaknya hilang dan tingkat kesadarannya hanya 3 poin pada Skala Koma Glasgow, dibandingkan dengan 15 poin pada orang yang sepenuhnya sadar.

Keluarga memutuskan untuk memulangkannya dan mulai mempersiapkan pemakaman. Pada 24 Februari, saat ambulans melaju di jalan tol dekat Hafizganj, kendaraan tersebut menabrak lubang besar sehingga menimbulkan guncangan hebat. Suami Vineeta segera menyadari bahwa istrinya mulai bernapas normal setelah guncangan itu, dan kondisinya terus membaik sejak saat itu.

 

