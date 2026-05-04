Viral Gajah Mengamuk di Kuil India, Hancurkan Mobil dan Tewaskan Satu Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |14:14 WIB
Viral Gajah Mengamuk di Kuil India, Hancurkan Mobil dan Tewaskan Satu Orang
Gajah mengamuk di Kuil di Kerala. (Foto: Tangkapan layar/X)
KOCHI - Seekor gajah peliharaan yang dibawa ke sebuah kuil di Kidangoor, Angamaly, tiba-tiba mengamuk, menyerang, dan melukai beberapa orang. Seorang korban dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian tersebut.

Insiden ini terjadi pada Jumat, 1 Mei, dengan rekaman video menunjukkan gajah tersebut menyerang mobil yang diparkir di dekat kuil. Gajah itu beberapa kali membalikkan sebuah mobil hingga hancur total, serta merusak beberapa sepeda motor yang ada di sana.

Tim Gajah dari Departemen Kehutanan mencoba menangkap gajah tersebut sebelum hewan itu meninggalkan area kuil menuju daerah yang lebih ramai, kata polisi sebagaimana dilansir ABP.

Seorang petugas dari kantor polisi Angamaly mengatakan bahwa seorang pengemudi truk tewas dan pawang utama gajah tersebut mengalami luka serius dalam serangan itu.

Gajah itu akhirnya berhasil dibius oleh dokter hewan, dua jam setelah mulai mengamuk. Namun, hewan itu sempat menjadi lebih gelisah dalam waktu singkat dan membalikkan kendaraan lain di dalam area tersebut.

