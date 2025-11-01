Tragis! Bocah Perempuan 8 Tahun Tewas Diserang Gajah Liar

PEKANBARU - Seorang bocah perempuan bernama Citra (8) warga Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, tewas setelah diserang gajah liar pada Kamis 30 Oktober 2025 dini hari. Korban sempat dirawat intensif di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB, ketika sekelompok gajah liar mendatangi rumah keluarga korban yang berada di kawasan perlintasan satwa. Gajah tersebut menyerang hingga menendang Citra dan menyebabkan luka parah di bagian kepala.

Setelah kejadian, korban dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Namun setelah beberapa hari dirawat, nyawanya tak tertolong.

“Kita sangat berduka dengan meninggalnya ananda Citra. Kami dari BBKSDA Riau mengucapkan belasungkawa yang mendalam,” kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Supartono, Sabtu (1/11/2025).