Tragis, Tamu Hotel di Pekanbaru Jatuh dari Lantai 6

PEKANBARU – Seorang pengunjung Hotel Premiere Pekanbaru, Riau, jatuh dari lantai 6 hotel. Korban terluka parah setelah tubuhnya menghantam kaca restoran di lantai bawah.

Beruntung, korban berinisial AM (21) masih bisa selamat. Informasi yang dihimpun, AM jatuh dari lantai 6 hotel sekitar pukul 06.30 WIB.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Berry Juana Putra, mengatakan, saat kejadian, korban mengenakan kaos dan celana pendek. Korban jatuh menimpa atap restoran lantai 2, namun beruntung di bawahnya ada jaring sehingga korban tersangkut.

“Bahwa korban ini tamu mau masuk. Saat kejadian, dia berpapasan dengan sekuriti hotel. Tidak tahu kenapa, usai ditanya dia langsung lompat,” imbuh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kamis (24/7/2025).

Ia menjelaskan, korban mengalami luka pada kaki dan tubuhnya. Setelah terjatuh, korban masih dalam keadaan sadar.

Sementara Public Relation Executive The Premiere Hotel Pekanbaru, Clara Fajrilla, saat dikonfirmasi masih enggan menjelaskan kejadian tersebut.

“Dia meminta identitas media. Boleh dibantu kartu identitas atau sejenisnya. Jadi ada report juga ke manajemen,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )