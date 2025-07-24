Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis, Tamu Hotel di Pekanbaru Jatuh dari Lantai 6

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |21:18 WIB
Tragis, Tamu Hotel di Pekanbaru Jatuh dari Lantai 6
Tamu hotel di Pekanbaru jatuh dari Lantai 6 (Foto: Banda H/Okezone)
A
A
A

PEKANBARU – Seorang pengunjung Hotel Premiere Pekanbaru, Riau, jatuh dari lantai 6 hotel. Korban terluka parah setelah tubuhnya menghantam kaca restoran di lantai bawah.

Beruntung, korban berinisial AM (21) masih bisa selamat. Informasi yang dihimpun, AM jatuh dari lantai 6 hotel sekitar pukul 06.30 WIB.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Berry Juana Putra, mengatakan, saat kejadian, korban mengenakan kaos dan celana pendek. Korban jatuh menimpa atap restoran lantai 2, namun beruntung di bawahnya ada jaring sehingga korban tersangkut.

“Bahwa korban ini tamu mau masuk. Saat kejadian, dia berpapasan dengan sekuriti hotel. Tidak tahu kenapa, usai ditanya dia langsung lompat,” imbuh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kamis (24/7/2025).

Ia menjelaskan, korban mengalami luka pada kaki dan tubuhnya. Setelah terjatuh, korban masih dalam keadaan sadar.

Sementara Public Relation Executive The Premiere Hotel Pekanbaru, Clara Fajrilla, saat dikonfirmasi masih enggan menjelaskan kejadian tersebut.

“Dia meminta identitas media. Boleh dibantu kartu identitas atau sejenisnya. Jadi ada report juga ke manajemen,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement