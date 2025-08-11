Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |03:01 WIB
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
A
A
A

SEMARANG – Seorang tahanan warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Semarang ditemukan tewas gantung diri. Polisi menemukan sarung yang disambung potongan celana yang dikaitkan di jeruji penjara.

Korban berinisial FNA (40) warga Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Rutan Semarang tempat TKP tersebut berada di Jl. Dr. Cipto nomor 62, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

“Iya, kejadian itu masih dalam penyelidikan,” kata Kapolsek Semarang Timur Iptu Andy Susanto, kepada wartawan, Minggu (10/8/2025).

Informasi yang dihimpun, Okezone, piket Polsek Semarang Timur mendapat informasi tentang adanya warga binaan Rutan Kelas I Semarang yang meninggal dunia gantung diri. Petugas merespons dengan mendatangi TKP, termasuk juga dari Polrestabes Semarang.

Hasil pemeriksaan di lapangan, korban FNA sekira pukl 03.00 WIB masih terlihat belum tidur. Namun, pukul 04.20 WIB, korban sudah meninggal dalam keadaan gantung diri. Dia merupakan tahanan nomor 17 di sana.

Hasil penyelidikan di TKP, lokasi gantung diri itu berada di Kamar Register H alias Pengasingan Rutan nomor 2.

 

Halaman:
1 2
      
