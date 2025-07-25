Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter

BANDUNG – Pelajar SD berusia 12 tahun berinisial EK nekat melakukan percobaan bunuh diri dengan memanjat menara seluler setinggi 25 meter di Kampung Gunung Pipisan, Desa Bojongmanggu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/7/2025)

Aksi nekat itu terjadi sekitar pukul 09.45 WIB dan berhasil digagalkan pihak kepolisian dari Polsek Pameungpeuk yang langsung datang ke lokasi setelah menerima laporan warga. Kapolsek Pameungpeuk, AKP Asep Dedi, menjelaskan insiden bermula dari masalah di sekolah saat jam pelajaran berlangsung.

“Saat pergantian jam pelajaran, guru kelas 6 mendapati salah satu siswinya menangis karena diganggu EK hingga matanya terkena pensil,” jelas AKP Asep saat dikonfirmasi.

Menurutnya, guru sempat memberikan nasihat kepada EK atas perilakunya. Namun, bukannya menerima teguran, EK malah menunjukkan reaksi tak terduga.

“Setelah dinasihati, dia mencoret-coret kertas lalu tiba-tiba berlari meninggalkan kelas,” lanjutnya.