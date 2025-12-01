Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |13:54 WIB
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah/ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Seorang guru berinisial W (48) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kawasan Cilincing, Jakarta Utara ditemukan tewas dalam kondisi gantung diri pada Senin, (1/12/2025). Peristiwa itu membuat heboh guru dan warga sekitar.

“Betul ditemukan dalam kondisi tergantung, untuk lebih pastinya penyebab kematian kita lakukan autopsi terhadap jenazah ya mas," kata Kapolsek Cilincing, Kompol Bobi Subasri saat dikonfirmasi wartawan, Senin (1/12/2025).

Bobo mengatakan, saat ini jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Informasi yang dihimpun, korban merupakan kepala sekolah di sekolah tersebut.

“Sekarang jenazah sedang dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati,” ujar Kompol Bobi Subasri.

Lebih lanjut dia, mengatakan polisi masih mencari tahu penyebab kematian korban, nantinya akan dibeberkan setelah hasil autopsi rampung. Oleh karena itu, polisi minta bersabar sampai pemeriksaan usai.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
