RS Pengayoman Cipinang Jaktim Terbakar, Asap Hitam Membubung

JAKARTA - Kebakaran melanda Rumah Sakit (RS) Pengayoman Cipang, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025) pagi. Kobaran api dan asap hitam mengepul terlihat dari salah satu bagian bangunan, memicu kepanikan di area sekitar.

1. RS Pengayoman Cipinang Kebakaran

Dalam video yang diterima iNews Media Group, tampak petugas pemadam kebakaran (Damkar) tengah berupaya menaklukkan api. Sejumlah unit mobil Damkar dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat proses pemadaman.

Sementara tampak para pegawai RS Pengayoman Cipinang berkumpul di luar gedung untuk menyelamatkan diri.

Hingga berita ini diturunkan, pemadaman masih berlangsung. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Pihak berwenang juga masih melakukan penanganan di lapangan.

Belum ada laporan mengenai korban maupun kerusakan detail dari insiden tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)