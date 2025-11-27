Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat beberapa bangunan rusak pasca gempa Magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, pada Kamis (27/11/2025) pukul 12.10 WIB. Getaran gempa tak hanya merusak bangunan, tapi juga menimbulkan kebakaran.

1. Gempa M6,5 Guncang Simeulue

"Guncangan ini mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik, robohnya beberapa bangunan, serta kebakaran pada gudang penyimpanan minyak tanah milik warga," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan, Kamis (27/11/2025).

Ia menambahkan, dampak gempa juga mengakibatkan 12 orang terluka. Menurutnya, sebagian besar korban luka-luka tertimpa reruntuhan bangunan.

"Dampak dari bencana ini menimbulkan korban luka-luka sebanyak 12 orang, yang berasal dari berbagai kabupaten di Provinsi Aceh, antara lain Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tenggara, dan Simeulue," ucapnya.

Ia menyampaikan, hingga kini jumlah korban dan pengungsi masih didata. Sementara kerugian materiil serta kerusakan fasilitas publik juga masih dievaluasi.