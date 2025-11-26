Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

SAR Terjunkan Tim Evakuasi Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Sibolga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |10:04 WIB
SAR Terjunkan Tim Evakuasi Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Sibolga
Tim SAR Evakuasi Warga Sibolga (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Nias melalui Pos SAR Sibolga melaksanakan operasi evakuasi terhadap warga terdampak banjir dan longsor di Aek Muara Pinang, Kota Sibolga.

Operasi SAR digelar menyusul banjir yang melanda sejumlah lokasi, antara lain Perumahan Pandan Asri, BKKBN, Sibuluan Nauli, Sibuluan Rindu Alam, Hajoran, Perumahan Pandai Permai dekat Matauli, Tangga Seratus Sibolga, Klinik Yakin Sehat Sibuluan Lambok, Sibuluan Hotagodang, dan Jalan Sipansihaporas.

“Pos SAR Sibolga menempuh estimasi waktu sekitar 20 menit menuju lokasi,” kata Kepala Kansar Nias, Putu Arga Sujarwadi, Rabu (26/11/2025).

Arga menjelaskan, bahwa Kansar Nias memberangkatkan tim rescue berjumlah lima personel, dibantu 14 ABK KN SAR Nakula.

“Sekitar pukul 02.40 WIB tim melakukan assessment dan penanganan di lokasi. Mereka tiba di lokasi kejadian pada pukul 03.00 WIB,” ujar Arga.

Hingga berita ini ditayangkan, data terkait jumlah warga terdampak maupun ada tidaknya korban masih dalam pendataan oleh tim SAR.

(Awaludin)

      
