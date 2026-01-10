270 Jembatan Bailey Dikebut, Pulihkan Akses Jalan Pascabencana di Sumatera

JAKARTA - Pemerintah mempercepat pemasangan 270 unit jembatan darurat Bailey di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Jembatan-jembatan tersebut tidak hanya menghubungkan kembali akses jalan nasional, tetapi juga jalan kabupaten, kecamatan, hingga desa.

“Untuk jembatan Bailey, total akan dipasang 270 unit di tiga provinsi. Proses pemasangan terus berjalan. Jembatan ini tidak hanya menghubungkan jalan utama atau jalan nasional, tetapi juga menjangkau jalan kabupaten, kecamatan, hingga jalan desa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (10/1/2026).

Abdul Muhari, yang akrab disapa Aam, mengatakan jembatan-jembatan yang terputus akibat banjir akan kembali terhubung dengan pemasangan jembatan Bailey agar masyarakat dapat segera melakukan mobilitas antardaerah.

“Hampir seluruh jembatan yang saat ini terputus akan kami koneksikan kembali menggunakan jembatan Bailey,” ungkapnya.

Ia juga memaparkan sejumlah jembatan Bailey yang telah rampung dan mulai digunakan masyarakat. Salah satunya adalah jembatan Bailey Beutong Ateuh Banggalang di Kabupaten Nagan Raya, Aceh.