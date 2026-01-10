Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

270 Jembatan Bailey Dikebut, Pulihkan Akses Jalan Pascabencana di Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |08:43 WIB
270 Jembatan Bailey Dikebut, Pulihkan Akses Jalan Pascabencana di Sumatera
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mempercepat pemasangan 270 unit jembatan darurat Bailey di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Jembatan-jembatan tersebut tidak hanya menghubungkan kembali akses jalan nasional, tetapi juga jalan kabupaten, kecamatan, hingga desa.

“Untuk jembatan Bailey, total akan dipasang 270 unit di tiga provinsi. Proses pemasangan terus berjalan. Jembatan ini tidak hanya menghubungkan jalan utama atau jalan nasional, tetapi juga menjangkau jalan kabupaten, kecamatan, hingga jalan desa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (10/1/2026).

Abdul Muhari, yang akrab disapa Aam, mengatakan jembatan-jembatan yang terputus akibat banjir akan kembali terhubung dengan pemasangan jembatan Bailey agar masyarakat dapat segera melakukan mobilitas antardaerah.

“Hampir seluruh jembatan yang saat ini terputus akan kami koneksikan kembali menggunakan jembatan Bailey,” ungkapnya.

Ia juga memaparkan sejumlah jembatan Bailey yang telah rampung dan mulai digunakan masyarakat. Salah satunya adalah jembatan Bailey Beutong Ateuh Banggalang di Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194568//bencana_alam_di_sumatera-GEfr_large.jpg
BNPB Catat Status Bencana di Sumatera Mulai Beralih ke Transisi Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194561//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-T9Rr_large.jpg
Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi di Sumatera, BNPB Imbau Waspada Bencana Susulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194540//cuaca_ekstrem-4M5E_large.jpg
Aceh, Sumut-Sumbar Diprediksi Hujan Deras, BNPB: Waspada Bencana Susulan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/340/3194536//aceh_tamiang-gAt0_large.jpg
Penuhi Kebutuhan Warga, Instalasi Air Bersih-Solar Panel Dipasang di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/340/3194533//mnc_peduli-1eEk_large.jpg
Warga Aceh Tamiang Terharu Dapat 10 Ton Bantuan dari MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194516//mnc_peduli_menyalurkan_bantuan_ke_ke_desa_bengkelang_aceh_tamiang-GWM3_large.jpg
MNC Peduli Salurkan 10 Ton Bantuan ke Desa Bengkelang Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement