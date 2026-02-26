Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Banjir Masih Dominasi Bencana 24 Jam Terakhir, Ratusan Warga Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |18:05 WIB
BNPB: Banjir Masih Dominasi Bencana 24 Jam Terakhir, Ratusan Warga Terdampak
Bencana banjir (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah laporan kejadian bencana di Tanah Air dalam kurun waktu 24 jam terakhir hingga Kamis, 26 Februari 2026 pukul 07.00 WIB. 

Berdasarkan data yang dirangkum Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan dampak cuaca ekstrem masih mendominasi di sejumlah wilayah.

Laporan pertama adalah banjir yang melanda Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada Senin (23/2). Bencana ini terjadi setelah hujan deras melanda sekira pukul 14.21 hingga 19.15 WIB yang kemudian menyebabkan air merendam permukiman warga.

“Sebanyak sembilan desa dan dua kelurahan di tujuh kecamatan terendam banjir dengan tinggi muka air 10 hingga 15 sentimeter. BPBD setempat mencatat sebanyak 196 kepala keluarga (KK) terdampak, satu unit jembatan mengalami kerusakan, dan 800 meter persegi lahan pertanian juga terendam banjir,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (26/2/2026).

Aam, sapaan Abdul Muhari, memastikan bahwa banjir berangsur surut pada Rabu (25/2). Kendati demikian, BPBD Kabupaten Bondowoso masih bersiaga dan terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada apabila banjir kembali terjadi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bencana Banjir BNPB banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/340/3203781//banjir_di_bali-7FKG_large.jpg
Banjir Landa 3 Wilayah di Bali, Puluhan Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/340/3203775//banjir-0jcp_large.jpg
Banjir Terjang Bali Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203669//banjir_kepung_tiga_daerah_di_ntb-lu7D_large.jpg
Banjir Kepung Tiga Daerah di NTB: Satu Warga Meninggal, Lebih dari 2.000 KK Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203505//banjir-RSUy_large.jpg
Banjir Terjang Jateng dan Jatim, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/340/3203235//banjir_di_ntb-2GMQ_large.jpg
Banjir Terjang Lombok Barat dan Bima NTB, 1.500 Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203084//banjir-zq65_large.jpg
Hujan Ekstrem Picu Banjir di Sejumlah Daerah, BNPB Catat Ratusan Rumah Rusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement