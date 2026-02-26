BNPB: Banjir Masih Dominasi Bencana 24 Jam Terakhir, Ratusan Warga Terdampak

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah laporan kejadian bencana di Tanah Air dalam kurun waktu 24 jam terakhir hingga Kamis, 26 Februari 2026 pukul 07.00 WIB.

Berdasarkan data yang dirangkum Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan dampak cuaca ekstrem masih mendominasi di sejumlah wilayah.

Laporan pertama adalah banjir yang melanda Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada Senin (23/2). Bencana ini terjadi setelah hujan deras melanda sekira pukul 14.21 hingga 19.15 WIB yang kemudian menyebabkan air merendam permukiman warga.

“Sebanyak sembilan desa dan dua kelurahan di tujuh kecamatan terendam banjir dengan tinggi muka air 10 hingga 15 sentimeter. BPBD setempat mencatat sebanyak 196 kepala keluarga (KK) terdampak, satu unit jembatan mengalami kerusakan, dan 800 meter persegi lahan pertanian juga terendam banjir,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (26/2/2026).

Aam, sapaan Abdul Muhari, memastikan bahwa banjir berangsur surut pada Rabu (25/2). Kendati demikian, BPBD Kabupaten Bondowoso masih bersiaga dan terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada apabila banjir kembali terjadi.